Средства ПВО уничтожили более 30 БПЛА в Воронежской области за ночь

Системы противовоздушной обороны сбили более 30 беспилотников над Воронежской областью в ночь на 28 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале.
Воздушная тревога объявлялась в пяти муниципальных образованиях области. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Единственным инцидентом стало возгорание сухой травы в одном из районов после падения обломков сбитого дрона. Пожар оперативно ликвидировали.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул губернатор.
Ранее в Кировском районе Макеевки система «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинского беспилотника на жилые дома. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы перехватила украинский беспилотник «Darts», оснащенный самодельным взрывным устройством.