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Средства ПВО уничтожили более 30 БПЛА в Воронежской области за ночь

В ночь на 28 марта в Воронежской области уничтожили более 30 украинских дронов, сообщил губернатор Гусев.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны сбили более 30 беспилотников над Воронежской областью в ночь на 28 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале.

Воздушная тревога объявлялась в пяти муниципальных образованиях области. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Единственным инцидентом стало возгорание сухой травы в одном из районов после падения обломков сбитого дрона. Пожар оперативно ликвидировали.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Кировском районе Макеевки система «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинского беспилотника на жилые дома. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы перехватила украинский беспилотник «Darts», оснащенный самодельным взрывным устройством.