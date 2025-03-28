В Уфе на припаркованные авто рухнуло ограждение магазина

В Уфе на две припаркованные машины на улице Первомайской рухнуло ограждение магазина. Об этом сообщает УГЗ города.
По информации управления, в пять утра кирпичная кладка разрушилась и упала прямо на крыши «Рено» и «Фольксваген». Среди людей пострадавших нет, а авто получили серьезные механические повреждения.
Сейчас специалисты выясняют, почему ограждение могло разрушиться.
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