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В Уфе на припаркованные авто рухнуло ограждение магазина

На Первомайской из-за обрушения ограждения магазина пострадали две машины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на две припаркованные машины на улице Первомайской рухнуло ограждение магазина. Об этом сообщает УГЗ города.

По информации управления, в пять утра кирпичная кладка разрушилась и упала прямо на крыши «Рено» и «Фольксваген». Среди людей пострадавших нет, а авто получили серьезные механические повреждения.

Сейчас специалисты выясняют, почему ограждение могло разрушиться.

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