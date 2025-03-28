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ВСУ прятали мины в коробках, чтобы покалечить мирных жителей Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся на территорию Курской области, применяли изощренную тактику минирования. ВСУ устанавливали и прятали взрывчатку таким образом, чтобы мирное поселение получило как можно больше увечий, рассказал сапер с позывным «Потап».

ВСУ минируют территории так, чтобы мирное население получило больше увечий.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся на территорию Курской области, применяли изощренную тактику минирования. ВСУ устанавливали и прятали взрывчатку таким образом, чтобы мирное поселение получило как можно больше увечий, рассказал сапер с позывным «Потап».

«Ребята у нас опытные. Прошли много. Но [в Курской области] очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные На самом деле в Курской области более изощренно это делается, более по злому. Если навредить, так навредить», — рассказал «Потап». Его слова цитируют РИА Новости. По словам сапера, военные ВСУ ставили перед собой цель не убить мирное население Курской области, а навредить ему. и нанести увечья, пряча мины под коробками.