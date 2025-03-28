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Погиб на глазах у друга: в Приморье подросток попал под колеса электрички

Школьник из Артема угодил под электропоезд и скончался на месте.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

Ночью 27 марта в районе станции «Артем — Приморский-2» несовершеннолетний мальчик попал под колеса электропоезда и погиб. Вместе с ним был друг, ставший свидетелем трагедии, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По предварительной информации, двое школьников шли вдоль железнодорожных путей в опасной близости от полотна. В этот момент приближался транспорт, следовавший со станции Тихоокеанская во Владивосток. Машинист поезда, увидев подростков, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения. В результате один из школьников, 12-летний мальчик, погиб на глазах у друга. Последний травм не получил.

«Приморская транспортная прокуратура организовала поверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации электропоезда», — сообщили в ведомстве. Кроме того, уполномоченные органы выяснят, почему несовершеннолетние оказались без присмотра в запрещенном для прогулок и игр месте.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о мужчине, который попал под поезд в свой 52-й день рождения. Машинист также экстренно тормозил, сигналил и даже кричал, предупреждая об опасности, но трагедии избежать не удалось.