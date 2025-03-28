Погиб на глазах у друга: в Приморье подросток попал под колеса электрички

По предварительной информации, двое школьников шли вдоль железнодорожных путей в опасной близости от полотна. В этот момент приближался транспорт, следовавший со станции Тихоокеанская во Владивосток. Машинист поезда, увидев подростков, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать столкновения. В результате один из школьников, 12-летний мальчик, погиб на глазах у друга. Последний травм не получил.