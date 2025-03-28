Силы ПВО уничтожили за ночь 78 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 78 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 32 беспилотника ВСУ над Воронежской областью, 19 — над Саратовской, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой.
Кроме того, по одному дрону сбито над Ростовской и Тамбовской областями.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о подавлении средствами РЭБ украинского беспилотника над Чертковским районом.