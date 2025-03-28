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Силы ПВО уничтожили за ночь 78 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областями.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 78 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 32 беспилотника ВСУ над Воронежской областью, 19 — над Саратовской, 17 — над Курской, шесть — над Белгородской, два — над Липецкой.

Кроме того, по одному дрону сбито над Ростовской и Тамбовской областями.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о подавлении средствами РЭБ украинского беспилотника над Чертковским районом.