Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина атаковала российские территории 76 беспилотниками за ночь

Российские системы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников в ночь на 28 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Дроны ВСУ атаковали семь регионов РФ.

Российские системы ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников в ночь на 28 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь», — отметило Минобороны России. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 32 БПЛА, следом идет Саратовская область с 19 уничтоженными беспилотниками. Среди других регионов, где произошли перехваты, — Курская область с 17 сбитыми дронами, Белгородская область, где было уничтожено шесть беспилотников, Липецкая область с двумя уничтоженными БПЛА, а также Ростовская и Тамбовская, где было сбито по одному дрону.