Украина атаковала российские территории 76 беспилотниками за ночь

«Российская ПВО уничтожила 78 украинских беспилотников за ночь», — отметило Минобороны России. По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Воронежской областью — 32 БПЛА, следом идет Саратовская область с 19 уничтоженными беспилотниками. Среди других регионов, где произошли перехваты, — Курская область с 17 сбитыми дронами, Белгородская область, где было уничтожено шесть беспилотников, Липецкая область с двумя уничтоженными БПЛА, а также Ростовская и Тамбовская, где было сбито по одному дрону.