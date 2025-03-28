На месторождении «М-25» в Сурхандарье снова произошёл выброс сероводорода — скважину пришлось поджечь

Как сообщили в Министерстве энергетики, инцидент произошёл на скважине № 202, где произошло контролируемое выбрасывание газа. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды и предотвратить вред экосистеме, скважину было решено поджечь.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. На место оперативно прибыла бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также к ликвидации последствий были привлечены специалисты специального штаба, созданного с участием Минэнерго и других профильных организаций.
«Ведутся все необходимые работы с применением специальной техники и оборудования. Усилены меры безопасности», — отметили в министерстве.
Подчёркивается, что сложившаяся ситуация не представляет угрозы для населения и близлежащих территорий. Все процессы находятся под полным контролем специалистов.
В настоящее время ведётся изучение причин происшествия. Подробности обещают сообщить по завершении всех работ.
Напомним, газовое месторождение «М-25» считается одним из самых сложных для освоения в Узбекистане. Ранее здесь неоднократно происходили различные инциденты.