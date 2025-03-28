На месторождении «М-25» в Сурхандарье снова произошёл выброс сероводорода — скважину пришлось поджечь

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. На место оперативно прибыла бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также к ликвидации последствий были привлечены специалисты специального штаба, созданного с участием Минэнерго и других профильных организаций.