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На месторождении «М-25» в Сурхандарье снова произошёл выброс сероводорода — скважину пришлось поджечь

Vaib.uz (Узбекистан. 28 марта). 27 марта около 21:00 на газовом месторождении «М-25» в Сурхандарьинской области вновь зафиксирован выброс сероводорода.

Как сообщили в Министерстве энергетики, инцидент произошёл на скважине № 202, где произошло контролируемое выбрасывание газа. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды и предотвратить вред экосистеме, скважину было решено поджечь.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. На место оперативно прибыла бригада Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также к ликвидации последствий были привлечены специалисты специального штаба, созданного с участием Минэнерго и других профильных организаций.

«Ведутся все необходимые работы с применением специальной техники и оборудования. Усилены меры безопасности», — отметили в министерстве.

Подчёркивается, что сложившаяся ситуация не представляет угрозы для населения и близлежащих территорий. Все процессы находятся под полным контролем специалистов.

В настоящее время ведётся изучение причин происшествия. Подробности обещают сообщить по завершении всех работ.

Напомним, газовое месторождение «М-25» считается одним из самых сложных для освоения в Узбекистане. Ранее здесь неоднократно происходили различные инциденты.