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Расчёты ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Россию

Дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на Россию в ночь на 28 марта. Расчёты зенитных комплексов поразили суммарно 78 беспилотников врага, сообщили в Минобороны.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Воронежской областью — 32. Также перехвачены 19 дронов в Саратовской области, 17 — в Курской, шесть — в Белгородской, два — в Липецкой и по одному — в Ростовской и Тамбовской.

Днём ранее в Минобороны сообщали, что украинские боевики продолжают совершать атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, несмотря на мораторий. В Госдуме уверены, что Владимир Зеленский лишь сымитировал стремление к миру, а сам тем временем саботирует достигнутые договорённости.