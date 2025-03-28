Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Воронежской областью — 32. Также перехвачены 19 дронов в Саратовской области, 17 — в Курской, шесть — в Белгородской, два — в Липецкой и по одному — в Ростовской и Тамбовской.
Днём ранее в Минобороны сообщали, что украинские боевики продолжают совершать атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, несмотря на мораторий. В Госдуме уверены, что Владимир Зеленский лишь сымитировал стремление к миру, а сам тем временем саботирует достигнутые договорённости.