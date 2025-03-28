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«Схватил ружье и расстрелял пару в упор». Рецидивист убил мужчину и женщину, скрылся в лесу под Рогачевом и стрелял по милиции

МВД: ликвидирован убивший пару и скрывшийся в лесу под Рогачевом рецидивист.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители ликвидировали оказавшего сопротивление рецидивиста, убившего мужчину и женщину. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Криминальное происшествие случилось в деревне Старое Село в Рогачевском районе. В дежурную службу МВД 27 марта сообщили об убийстве. Преступник расстрелял в упор из ружья 53-летнюю женщину. Ее сожитель успел сообщить об этом в милицию, но также был застрелен. Убийца скрылся в лесном массиве.

На месте было установлено, что пара и их 52-летний ранее судимый знакомый вместе выпивали. В какой-то момент произошла ссора, фигурант схватил ружье и расстрелял пару в упор.

Совершив убийство, рецидивист с ружьем убежал в лес. На его поиски по тревоге подняли спецподразделения МВД, в том числе из соседних районов. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков.

Убийца скрывался в лесном массиве. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О подозрительном мужчине с ружьем вблизи железнодорожных путей в милицию сообщили граждане. В результате поисков злоумышленника обнаружили в нескольких километрах от места преступления. На его след милиция вышла в лесополосе вблизи деревни Грабово. Фигурант при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

Ранее еще МВД сказало об экстрадиции в Беларусь из Казахстана участника банды Морозова, скрывавшегося 20 лет.