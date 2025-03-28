«Схватил ружье и расстрелял пару в упор». Рецидивист убил мужчину и женщину, скрылся в лесу под Рогачевом и стрелял по милиции

Криминальное происшествие случилось в деревне Старое Село в Рогачевском районе. В дежурную службу МВД 27 марта сообщили об убийстве. Преступник расстрелял в упор из ружья 53-летнюю женщину. Ее сожитель успел сообщить об этом в милицию, но также был застрелен. Убийца скрылся в лесном массиве.