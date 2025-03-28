Над Ростовской областью минувшей ночью силы РЭБ сбили БПЛА

Над Ростовской областью минувшей ночью силы ПВО сбили БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 28 марта.
— Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе. По данным дежурных служб пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
По данным министерства обороны РФ, всего за прошедшую ночь было сбито 78 вражеских беспилотников. Так, над Воронежской областью сбили 32 беспилотника, еще 19 над территорией Саратовской областью, 17 беспилотников перехватили над Курской, а шесть над Белгородской. Еще два вражеских беспилотника сбили над территорией Липецкой областью, по одному дрону уничтожили над территориями Ростовской и Тамбовской областей.