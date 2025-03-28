Над Ростовской областью минувшей ночью силы РЭБ сбили БПЛА

По данным министерства обороны РФ, всего за прошедшую ночь было сбито 78 вражеских беспилотников. Так, над Воронежской областью сбили 32 беспилотника, еще 19 над территорией Саратовской областью, 17 беспилотников перехватили над Курской, а шесть над Белгородской. Еще два вражеских беспилотника сбили над территорией Липецкой областью, по одному дрону уничтожили над территориями Ростовской и Тамбовской областей.