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Минобороны: силы ПВО уничтожили 78 дронов ВСУ над регионами РФ ночью 28 марта

Ночью 28 марта ПВО России уничтожили 32 беспилотника ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 78 украинских дронов за ночь 28 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников противника уничтожено над Воронежской областью — 32 дрона. Над Саратовской область — 19, над Курской — 17, над Белгородской — шесть, над Липецкой — два. Еще по одному вражескому БПЛА российские военные сбили над Ростовской и Тамбовской областями.

Накануне Минобороны России продемонстрировало кадры боевого расчета FPV-дрона гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр», который успешно уничтожил укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, Следственный комитет России установил факты сбросов с дронов ВСУ на детей и мирных жителей. В результате одной из таких атак противника осколочные ранения получили два человека, один из них 12-летний ребенок.