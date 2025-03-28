Минобороны: силы ПВО уничтожили 78 дронов ВСУ над регионами РФ ночью 28 марта

Больше всего беспилотников противника уничтожено над Воронежской областью — 32 дрона. Над Саратовской область — 19, над Курской — 17, над Белгородской — шесть, над Липецкой — два. Еще по одному вражескому БПЛА российские военные сбили над Ростовской и Тамбовской областями.