Житель Самарской области нашел чужую карту и оплатил ею алкоголь и табак

В начале в Самарской области у 43-летнего жителя Сызрани списали деньги с банковской карты, которой пользовался его ребенка. Дочь потеряла ее, отец заблокировал счет и обратился в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«В магазинах в одном из районов города кто-то оплатил покупки стоимостью 1300 рублей. Полицейские опросили продавцов, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Вором оказался судимый за кражу 19-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе.
Он признался, что расплачивался найденной банковской картой за алкоголь и табачные изделия, а когда владелец заблокировал ее, то выкинул. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас его уже расследовали и направили в суд. Во время предварительного следствия парень возместил мужчине материальный ущерб.