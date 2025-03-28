Житель Самарской области нашел чужую карту и оплатил ею алкоголь и табак

Он признался, что расплачивался найденной банковской картой за алкоголь и табачные изделия, а когда владелец заблокировал ее, то выкинул. На молодого человека завели уголовное дело. Сейчас его уже расследовали и направили в суд. Во время предварительного следствия парень возместил мужчине материальный ущерб.