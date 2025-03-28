В Самарской области возбуждено уголовное дело после пожара с тремя погибшими

Расследуется уголовное дело по факту пожара с тремя погибшими в селе Камышла Самарской области. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.