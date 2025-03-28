Несколько зданий пострадали от землетрясения в Жамбылской области

Землетрясение произошло глубокой ночью 28 марта. Наибольшая интенсивность была зарегистрирована в селе Мерке (Меркенский район) — 5 баллов и в селе Кулан (район Т. Рыскулова) — 4 балла.
Уже сейчас установлено наличие трещины на стенах дома культуры села Каракыстак района Т. Рыскулова, здания Меркенской районной больницы и здания школы в селе Ойтал Меркенского района.
Информация о пострадавших не поступала. Спасатели сообщают, что объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев выехал в Т. Рыскулова и Меркенский районы с целью ознакомления с ситуацией на местах.