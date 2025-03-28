Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько зданий пострадали от землетрясения в Жамбылской области

Небольшие повреждения зданий зафиксированы в Т. Рыскулова и Меркенском районах, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Источник: ДЧС Жамбылской области

Землетрясение произошло глубокой ночью 28 марта. Наибольшая интенсивность была зарегистрирована в селе Мерке (Меркенский район) — 5 баллов и в селе Кулан (район Т. Рыскулова) — 4 балла.

Уже сейчас установлено наличие трещины на стенах дома культуры села Каракыстак района Т. Рыскулова, здания Меркенской районной больницы и здания школы в селе Ойтал Меркенского района.

Информация о пострадавших не поступала. Спасатели сообщают, что объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев выехал в Т. Рыскулова и Меркенский районы с целью ознакомления с ситуацией на местах.