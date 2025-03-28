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В Екатеринбурге установлен вероятный виновник ДТП с авто и пешеходами на Технической

В Госавтоинспекции установили предварительные обстоятельства ДТП с участием автомобилей и пешеходов в Екатеринбурге. Стал известен вероятный виновник инцидента. Авария произошла накануне вечером на улице Техническая.

Сообщалось, что два авто столкнулись, из-за чего одно из них отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали несколько человек.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, установлено, что водитель BMW, мужчина 1994 года рождения, при проезде перекрестка улицы Технической и Теплоходного проезда нарушил требования дорожного знака «Движение прямо». Он совершил разворот, создав помеху движущемуся навстречу автомобилю Chery, и допустил с ним столкновение.

От удара последний отбросило на тротуар с людьми. По данным ГАИ, четыре пешехода и водитель Chery были осмотрены медиками на месте. Водитель от госпитализации отказался, а остальных, включая двоих детей, доставили в больницы для дополнительного обследования и лечения.

Госавтоинспекция продолжает разбираться в случившемся. После ДТП с пешеходами на Технической Следственный комитет возбудил уголовное дело.