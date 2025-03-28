В Екатеринбурге установлен вероятный виновник ДТП с авто и пешеходами на Технической

От удара последний отбросило на тротуар с людьми. По данным ГАИ, четыре пешехода и водитель Chery были осмотрены медиками на месте. Водитель от госпитализации отказался, а остальных, включая двоих детей, доставили в больницы для дополнительного обследования и лечения.