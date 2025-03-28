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В Сочи обвал потолка в Зимнем театре сняли на видео

Пострадали металлические ограждения.

В Сочи в Зимнем театре обвалилась часть потолка. Это произошло в начале текущей недели у входа в здание.

По словам очевидцев, обвал материала случился в темное время суток. Находившиеся рядом с местом происшествия граждане за печалили инцидент на видео. На кадрах видно куски потолочной отделки и погнутые металлические ограждения, пострадавшие во время обрушения. Никто из людей не пострадал, сообщают местные паблики.

Напомним, что в августе прошлого года стало известно о планах проведения реконструкции Зимнего театра. Проект к тому моменту уже разработали. Тем же летом была организована работа по созданию необходимой материально-технической базы.