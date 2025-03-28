В Сочи обвал потолка в Зимнем театре сняли на видео

По словам очевидцев, обвал материала случился в темное время суток. Находившиеся рядом с местом происшествия граждане за печалили инцидент на видео. На кадрах видно куски потолочной отделки и погнутые металлические ограждения, пострадавшие во время обрушения. Никто из людей не пострадал, сообщают местные паблики.