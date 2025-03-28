Минчанка на Mercedes въехала в электробус в центре Минска

В Минске водитель отвлеклась и врезалась в попутный электробус, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла в Минске вечером 27 марта на проспекте Победителей вблизи пересечения с проспектом Машерова. Примерно в 20.30 часов 41-летняя водитель «Мерседес» отвлеклась от управления и столкнулась с попутным электробусом.
В аварии пострадала 17-летняя пассажирка иномарки, ее доставили в больницу для обследования.
В Минске произошло ДТП с электробусом. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По фото и видео с места аварии можно понять, что для иномарки столкновение оказалось жестким.
Еще два человека погибли в жестком ДТП BMW и фуры под Оршей.
И в МВД рассказали, что ликвидирован рецидивист, который убил мужчину и женщину, скрылся в лесу под Рогачевом и стрелял по милиции: «Схватил ружье и расстрелял пару в упор».