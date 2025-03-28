Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка на Mercedes въехала в электробус в центре Минска

В Минске невнимательная женщина столкнулась с электробусом.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель отвлеклась и врезалась в попутный электробус, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в Минске вечером 27 марта на проспекте Победителей вблизи пересечения с проспектом Машерова. Примерно в 20.30 часов 41-летняя водитель «Мерседес» отвлеклась от управления и столкнулась с попутным электробусом.

В аварии пострадала 17-летняя пассажирка иномарки, ее доставили в больницу для обследования.

В Минске произошло ДТП с электробусом. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По фото и видео с места аварии можно понять, что для иномарки столкновение оказалось жестким.

Еще два человека погибли в жестком ДТП BMW и фуры под Оршей.

И в МВД рассказали, что ликвидирован рецидивист, который убил мужчину и женщину, скрылся в лесу под Рогачевом и стрелял по милиции: «Схватил ружье и расстрелял пару в упор».