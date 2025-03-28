Пожар в деревянном доме в Башкирии унес жизнь 39-летней женщины

Вечером 27 марта в селе Амангильдино на улице Кизильской вспыхнул огонь в деревянном жилом доме. По информации МЧС по Башкирии, пожар унес жизнь молодой женщины.
Как рассказали в ведомстве, при ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 39-летней местной жительницы, которая не смогла выбраться из горящего здания. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать нарушение правил пользования печным отоплением.
— В настоящее время на месте происхождения продолжают работу следователи и специалисты пожарного надзора МЧС, устанавливающие все обстоятельства случившегося, — заключили в МЧС.
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