В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Силовики задержали в Крыму 18-летнего сторонника террористической неонацистской организации, который подозревается в нападении и избиении людей, порче их имущества, нанесении экстремистской символики, а также в подготовке к поджогу мечети. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.