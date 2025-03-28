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В Крыму 18-летний радикал готовил поджог мечети

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Силовики задержали в Крыму 18-летнего сторонника террористической неонацистской организации, который подозревается в нападении и избиении людей, порче их имущества, нанесении экстремистской символики, а также в подготовке к поджогу мечети. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным силовиков, во время обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи.

«В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации из Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов США», — уточнили в УФСБ.

Более того, юноша за криптовалюту, которую ему платили кураторы из СБУ, передавал другим людям через схроны «коктейли Молотова» и другие предметы для совершения преступлений.

По данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, задержанный — житель Симферополя.

«Он спланировал поджог здания в Симферополе. Молодой человек изготовил орудие преступления и приискал соучастников. Однако довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку они были пресечены сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД», — добавили в СК.

В настоящее время радикал задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса России.

Ранее врио министра внутренних дел по Крыму Алексей Дмитриев сообщал, что в Крыму в 2024 году выявили 15 преступлений террористического характера и 10 — экстремистской направленности.