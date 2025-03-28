В центре Омска обрушилось строение — под завалами погиб человек

В Омске на улице Звездова часть ветхого здания обрушилась на мужчину. Читатели портала Om1.ru Омск заметили машины скорой помощи, полиции и пожарную машину у частного дома.
На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС России. Вместе с работниками Пожарно-спасательной службы региона они извлекли пострадавшего из-под обломков и передали его медикам.
К сожалению, мужчина скончался от полученных травм.
UPD: В СУ СКР по Омской области порталу Om1.ru Омск сообщили, что дом признан аварийным, в нём обрушилась крыша. Следователи следственного отдела по Центральному округу проводят проверку.