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В центре Омска обрушилось строение — под завалами погиб человек

На месте работали восемь сотрудников МЧС.

Источник: Om1 Омск

В Омске на улице Звездова часть ветхого здания обрушилась на мужчину. Читатели портала Om1.ru Омск заметили машины скорой помощи, полиции и пожарную машину у частного дома.

На место происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС России. Вместе с работниками Пожарно-спасательной службы региона они извлекли пострадавшего из-под обломков и передали его медикам.

К сожалению, мужчина скончался от полученных травм.

UPD: В СУ СКР по Омской области порталу Om1.ru Омск сообщили, что дом признан аварийным, в нём обрушилась крыша. Следователи следственного отдела по Центральному округу проводят проверку.