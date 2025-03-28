В Новороссийске проверяют информацию о сбросе стоков мусорного полигона в реку

Контрольно-надзорные органы Новороссийска проводят доследственную проверку по факту возможного попадания сточных вод с полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в реку Озерейка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
На место выехали специалисты, которые отобрали пробы воды и грунта для проведения лабораторных исследований. По результатам экспертизы будет принято решение о возмещении ущерба и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.
Владелец полигона ТБО ООО «Терра-Н» принял меры по предотвращению дальнейшего загрязнения. Компания приобрела и установила дополнительное насосное оборудование для откачки сточных вод из технологических каналов и их перекачки в резервуары-накопители на территории полигона.
Напомним, Роспотребнадзор Кубани опроверг слухи о загрязнении рыбы в Черном море.