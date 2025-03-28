В Екатеринбурге сгорел крупный автосервис

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в пожаре были уничтожены: четыре автомобиля, восемь мотоциклов, один квадроцикл и один снегоход. Помимо этого, были повреждены: кузов автомобиля «Kia Sportage», оборудование, запчасти и внутренняя отделка на 1-м этаже и оконные рамы на 2-м этаже здания автосервиса.