В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети

«В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации с Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов», — отметили в ведомстве.