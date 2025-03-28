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В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети

УФСБ: в Крыму задержали неонациста, готовившего поджог мечети.
Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Крыму задержали участника неонацистской террористической группировки, намеревавшегося поджечь мечеть, сообщила пресс-служба УФСБ полуострова.

«В ходе осмотра его телефона установлено, что он администрирует Telegram-аккаунт и Telegram-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации с Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов», — отметили в ведомстве.

Задержанный 18-летний житель Крыма причастен к нападению на граждан, в итоге получившим травмы, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики. В доме злоумышленника обнаружили и изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета, которой рисовали свастики, а также средства связи.

Установлено, что задержанный принимал непосредственное участие в так называемых акциях прямого действия, а также передавал местным жителям через схроны коктейли Молотова и другие предметы для совершения преступлений за денежное вознаграждение, которое выплачивалось криптовалютой, перечисленной кураторами из СБУ.

«По материалам УФСБ и МВД по Республике Крым Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью первой статьи 205 УК (“Террористический акт”)», — добавили в ведомстве.

Устанавливаются другие обстоятельства и лица, причастные к противоправной деятельности.