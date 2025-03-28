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На предприятии в Волгоградской области погиб слесарь-ремонтник

Работодателю было выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения.

Установлено, что слесарь-ремонтник организации, осуществляющей ремонт машин и оборудования, не был обеспечен специальной одеждой по установленным нормам, также в его инструкции по охране труда не были определены способы и приемы выполнения работ на резервуарах, что может повлечь угрозу жизни и здоровью других работников при выполнении аналогичных работ.

Государственная инспекция труда в регионе, учитывая факт причинения вреда жизни работника, провела внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что другим работникам не были выданы очки, защищающие от механических воздействий. Выявленные нарушения влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими своих трудовых обязанностей.

Работодателю вынесли предписание с требованием устранить нарушения. Государственная инспекция труда взяла на контроль его исполнение.