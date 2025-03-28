На предприятии в Волгоградской области погиб слесарь-ремонтник

Установлено, что слесарь-ремонтник организации, осуществляющей ремонт машин и оборудования, не был обеспечен специальной одеждой по установленным нормам, также в его инструкции по охране труда не были определены способы и приемы выполнения работ на резервуарах, что может повлечь угрозу жизни и здоровью других работников при выполнении аналогичных работ.