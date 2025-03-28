Появились кадры тушения крупного пожара на мусорном полигоне под Челябинском

Напомним, все началось ночью 23 марта, когда поступило сообщение о пожар на полигоне ТБО «Южный» возле поселка Старокамышинск (Копейский городской округ).
Изначально мусор горел на площади около 200 кв. метров, но из-за сильного ветра началось распространение огня.
Территория пожара очень быстро увеличилась и достигла 2,4 тыс. квадратных метров.
Работа пожарных длилась шесть с половиной часов. Ликвидацию объявили в 05:53, а полностью справиться с последствиями удалось только в 16:50.
На месте работали самосвалы, засыпая мусор грунтом.