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Появились кадры тушения крупного пожара на мусорном полигоне под Челябинском

Появились кадры тушения крупного пожара на мусорном полигоне под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все началось ночью 23 марта, когда поступило сообщение о пожар на полигоне ТБО «Южный» возле поселка Старокамышинск (Копейский городской округ).

Изначально мусор горел на площади около 200 кв. метров, но из-за сильного ветра началось распространение огня.

Территория пожара очень быстро увеличилась и достигла 2,4 тыс. квадратных метров.

Работа пожарных длилась шесть с половиной часов. Ликвидацию объявили в 05:53, а полностью справиться с последствиями удалось только в 16:50.

На месте работали самосвалы, засыпая мусор грунтом.