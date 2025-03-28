В Джизаке водитель напал на сотрудника заправки за то, что тот не закрыл крышку бензобака автомобиля

Как сообщили в Управлении внутренних дел Джизакской области, инцидент произошёл 25 марта около 14:00 в Шараф-Рашидовском районе.
37-летний местный житель приехал на АЗС, расположенную в махалле «Пастки Сулокли», чтобы заправить свой автомобиль марки Gentra. После того как заправка автомобиля была закончена, 42-летний работник станции, не закрыл крышку бензобака.
Этот момент вызвал недовольство у водителя. По данным УВД, он начал предъявлять претензии, сопровождая их оскорблениями, после чего перешёл к рукоприкладству — ударил сотрудника заправки руками и ногами, причинив тому телесные повреждения.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о привлечении нападавшего к ответственности.
Правоохранительные органы напоминают: любой конфликт можно и нужно решать в рамках закона, без применения насилия.