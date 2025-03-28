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В Джизаке водитель напал на сотрудника заправки за то, что тот не закрыл крышку бензобака автомобиля

Vaib.uz (Узбекистан. 28 марта). В социальных сетях накануне распространилось видео с заправочной станции, где разъярённый водитель устроил потасовку с оператором. Причиной агрессии стало, казалось бы, банальное упущение — сотрудник забыл закрыть крышку бензобака после заправки автомобиля.

Как сообщили в Управлении внутренних дел Джизакской области, инцидент произошёл 25 марта около 14:00 в Шараф-Рашидовском районе.

37-летний местный житель приехал на АЗС, расположенную в махалле «Пастки Сулокли», чтобы заправить свой автомобиль марки Gentra. После того как заправка автомобиля была закончена, 42-летний работник станции, не закрыл крышку бензобака.

Этот момент вызвал недовольство у водителя. По данным УВД, он начал предъявлять претензии, сопровождая их оскорблениями, после чего перешёл к рукоприкладству — ударил сотрудника заправки руками и ногами, причинив тому телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о привлечении нападавшего к ответственности.

Правоохранительные органы напоминают: любой конфликт можно и нужно решать в рамках закона, без применения насилия.