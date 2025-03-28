В саратовском аэропорту сняли временные ограничения

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 08.10 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения вводились ранее утром для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 08.10 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения вводились ранее утром для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.