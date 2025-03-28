Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В саратовском аэропорту сняли временные ограничения

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: © РИА Новости

«В аэропорту Саратов (Гагарин) в 08.10 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения вводились ранее утром для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.