В Ростове иномарка протаранила остановившийся Volkswagen

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобилем BMW X5 двигался по улице Стадионной, от улицы Нансена в сторону площади Комсомольской. В какой-то момент он не справился с управлением. В районе дома № 34 он совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора Volkswagen Polo под управлением 18-летнего водителя. В результате, пассажиры второй иномарки — 18-летняя девушка и 17-летний юноша — получили травмы. Их доставили в больницу.