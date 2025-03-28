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В Челябинске замначальника локомотивного депо задержали за взятку от машинистов

Заместителя начальника эксплуатационного локомотивного депо Челябинск подозревают в получении взятки. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Источник: AP 2024

По версии следствия, в марте железнодорожник получил через посредника 78 тысяч рублей от машинистов за попустительство по службе. За эти деньги он должен был не наказывать их за нарушения.

— Вышеуказанные действия повлекли угрозу транспортной безопасности на железнодорожном транспорте, — отметили в пресс-службе.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следствие ходатайствует об аресте. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям и других участников преступной схемы.