В Челябинске замначальника локомотивного депо задержали за взятку от машинистов

По версии следствия, в марте железнодорожник получил через посредника 78 тысяч рублей от машинистов за попустительство по службе. За эти деньги он должен был не наказывать их за нарушения.
— Вышеуказанные действия повлекли угрозу транспортной безопасности на железнодорожном транспорте, — отметили в пресс-службе.
Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следствие ходатайствует об аресте. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям и других участников преступной схемы.