Выживших после схода лавины в Магаданской области туристов эвакуировали

По данным ведомства, зарегистрированная в МЧС России группа попала под сход снега на высоте 2 тыс. метров. Выживших нашли в 5 часов утра. В сложных погодных условиях спасатели три часа спускали их на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь.
В Ягоднинском районе Магаданской области команда из шести альпинистов попала под внезапный сход лавины. Одного путешественника эвакуировали в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще один турист пропал без вести. Поисково-спасательная операция уже проводится.
МЧС направило вертолет для эвакуации туристов после схода лавины на перевале «Дядя Ваня» в Магаданской области.
По данным ведомства, после схода лавины один человек был травмирован и еще один остался невредимым, однако спасти еще четырех участников находившейся на перевале группы не удалось.