Выживших после схода лавины в Магаданской области туристов эвакуировали

По данным ведомства, зарегистрированная в МЧС России группа попала под сход снега на высоте 2 тыс. метров. Выживших нашли в 5 часов утра. В сложных погодных условиях спасатели три часа спускали их на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь.