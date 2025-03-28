Петербургская студентка МГУ погибла при сходе лавины в Магаданской области

Группа из шести человек направилась в поход 23 марта и зарегистрировалась в МЧС. Она планировала пройти около 190 км. Вечером 27 марта молодых людей накрыла лавина недалеко от поселка Синегорье. Выжить удалось только двоим — девушке и руководителю группы, который вывихнул плечо. По факту случившегося СУ СК РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело.