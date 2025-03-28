В Башкирии вынесли приговор виновнику аварии, в котором погиб ребенок

Альшеевский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в гибели подростка в аварии.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, смертельное ДТП произошло в сентябре 2024 года. Мужчина за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в столб. В результате удара несовершеннолетний пассажир погиб на месте, а 17-летняя девушка получила тяжкие увечья.
После рассмотрения всех обстоятельств дела суд назначил виновнику условное наказание сроком на два года с испытательным периодом в полтора года. Дополнительно осуждённому запрещено в течение двух лет заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд обязал его выплатить родственникам погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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