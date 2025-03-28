В Башкирии вынесли приговор виновнику аварии, в котором погиб ребенок

После рассмотрения всех обстоятельств дела суд назначил виновнику условное наказание сроком на два года с испытательным периодом в полтора года. Дополнительно осуждённому запрещено в течение двух лет заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд обязал его выплатить родственникам погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.