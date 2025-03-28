В Ростове в ДТП пострадали два человека

По данным источника, водитель автомобиля БМВ X5, двигаясь по ул. Стадионной со стороны ул. Нансена в сторону пл. Комсомольской, в районе дома № 34 на ул. Стадионной не справился с управлением и наехал автомобиль «Фольксваген Поло», остановившийся на красный сигнал светофора.
«В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля “Фольксваген Поло” — женщина 2007 года рождения (18 лет) и мужчина 2007 года рождения (17 лет)», — пишет источник.
Детали аварии выясняют правоохранители. В Госавтоинспекции просят быть осторожнее за рулем и следовать правилам дорожного движения.