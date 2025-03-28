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В Ростове в ДТП пострадали два человека

Ростовская область, 28 марта 2025. DON24.RU. В Ростове в ДТП пострадали два человека. Авария произошла вчера вечером в районе дома № 34 на ул. Стадионной, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

По данным источника, водитель автомобиля БМВ X5, двигаясь по ул. Стадионной со стороны ул. Нансена в сторону пл. Комсомольской, в районе дома № 34 на ул. Стадионной не справился с управлением и наехал автомобиль «Фольксваген Поло», остановившийся на красный сигнал светофора.

«В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля “Фольксваген Поло” — женщина 2007 года рождения (18 лет) и мужчина 2007 года рождения (17 лет)», — пишет источник.

Детали аварии выясняют правоохранители. В Госавтоинспекции просят быть осторожнее за рулем и следовать правилам дорожного движения.