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Три человека пострадали в ДТП в Уфе

В минувший четверг, 27 марта, в столице Башкирии столкнулись «Фольксваген Поло» и «Хендай Крета».

Источник: ГАИ

ДТП случилось в десятом часу вечера на Центральной улице. Водитель «Фольксвагена» врезался во встречную «Крету», после чего протаранил электростолб.

Травмы получили оба водителя и пассажир первой иномарки. Всех пострадавших доставили в больницу.