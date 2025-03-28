Три человека пострадали в ДТП в Уфе

ДТП случилось в десятом часу вечера на Центральной улице. Водитель «Фольксвагена» врезался во встречную «Крету», после чего протаранил электростолб.
Травмы получили оба водителя и пассажир первой иномарки. Всех пострадавших доставили в больницу.
В минувший четверг, 27 марта, в столице Башкирии столкнулись «Фольксваген Поло» и «Хендай Крета».
ДТП случилось в десятом часу вечера на Центральной улице. Водитель «Фольксвагена» врезался во встречную «Крету», после чего протаранил электростолб.
Травмы получили оба водителя и пассажир первой иномарки. Всех пострадавших доставили в больницу.