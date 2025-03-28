Жителя Кубани осудили по обвинению в оправдании терроризма

По данным суда, в июле 2022 года фигурант, находясь в Приморско-Ахтарске, разместил в одной из публичных групп мессенджера сообщения, оправдывающие действия лица, совершившего попытку поджога военного комиссариата в Ярославской области. Кроме того, он опубликовал призывы к совершению диверсий и насильственных действий.