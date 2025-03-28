Жителя Кубани осудили по обвинению в оправдании терроризма

Он признан виновным в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремизму и действиям, направленным против безопасности Российской Федерации (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным суда, в июле 2022 года фигурант, находясь в Приморско-Ахтарске, разместил в одной из публичных групп мессенджера сообщения, оправдывающие действия лица, совершившего попытку поджога военного комиссариата в Ярославской области. Кроме того, он опубликовал призывы к совершению диверсий и насильственных действий.
С учетом позиции государственного обвинителя суд также запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, сроком на два года и шесть месяцев.