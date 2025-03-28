Погибший под завалами на Звездова омич решил нарубить дров

Как сообщили в администрации Омска, 64-летний омич решил нарубить древесины в заброшенном и аварийном здании. Ветхие конструкции не выдержали и на пенсионера обвалились обломки. Мужчина проник в здание незаконно и сам подверг свою жизнь опасности.