Погибший под завалами на Звездова омич решил нарубить дров

Мужчину, которого извлекли из-под завалов заброшенного здания на пересечении улиц Звездова и Куйбышева, спасти не удалось. Он погиб на месте обрушения.
Как сообщили в администрации Омска, 64-летний омич решил нарубить древесины в заброшенном и аварийном здании. Ветхие конструкции не выдержали и на пенсионера обвалились обломки. Мужчина проник в здание незаконно и сам подверг свою жизнь опасности.
Сейчас на месте трагедии проводятся все необходимые следственные мероприятия. Дом был расселен еще в 2015 году.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования семье и близким погибшего омича.