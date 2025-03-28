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Погибший под завалами на Звездова омич решил нарубить дров

Омич, погибший под завалами, проник в помещение незаконно.
Источник: Комсомольская правда

Мужчину, которого извлекли из-под завалов заброшенного здания на пересечении улиц Звездова и Куйбышева, спасти не удалось. Он погиб на месте обрушения.

Как сообщили в администрации Омска, 64-летний омич решил нарубить древесины в заброшенном и аварийном здании. Ветхие конструкции не выдержали и на пенсионера обвалились обломки. Мужчина проник в здание незаконно и сам подверг свою жизнь опасности.

Сейчас на месте трагедии проводятся все необходимые следственные мероприятия. Дом был расселен еще в 2015 году.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования семье и близким погибшего омича.