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Пенсионерка пострадала при пожаре в доме в Барановичском районе

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе при пожаре в доме пострадала пенсионерка. Женщину госпитализировали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Тревожный вызов спасатели получили 27 марта в 16.37. В деревне Стайки загорелся жилой дом. Огонь повредил имущество, внутреннюю отделку, закопчены стены и потолок. Работники МЧС спасли женщину 1957 года рождения. Пострадавшую пенсионерку доставили в учреждение здравоохранения.

В Брестской области произошел ночной пожар — 28 марта около 1.40 в жилом двухквартирном доме по улице Первомайская в Кобрине. Огонь повредил перекрытие, кровлю на площади 20 кв.м, внутреннюю отделку и имущество. Никто не пострадал.

Специалисты выясняют причины возгораний.