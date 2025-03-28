Пенсионерка пострадала при пожаре в доме в Барановичском районе

В Брестской области произошел ночной пожар — 28 марта около 1.40 в жилом двухквартирном доме по улице Первомайская в Кобрине. Огонь повредил перекрытие, кровлю на площади 20 кв.м, внутреннюю отделку и имущество. Никто не пострадал.