Пенсионерка пострадала при пожаре в доме в Барановичском районе

Тревожный вызов спасатели получили 27 марта в 16.37. В деревне Стайки загорелся жилой дом. Огонь повредил имущество, внутреннюю отделку, закопчены стены и потолок. Работники МЧС спасли женщину 1957 года рождения. Пострадавшую пенсионерку доставили в учреждение здравоохранения.
В Брестской области произошел ночной пожар — 28 марта около 1.40 в жилом двухквартирном доме по улице Первомайская в Кобрине. Огонь повредил перекрытие, кровлю на площади 20 кв.м, внутреннюю отделку и имущество. Никто не пострадал.
Специалисты выясняют причины возгораний.