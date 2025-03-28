В Уфе задержанного депутата освободили из-под стражи в зале суда.

В инстанции перечисли, что именно ему запрещено: общаться с участниками уголовного судопроизводства, их родственниками и знакомыми, за исключением защитников, сотрудников прокуратуры, органов предварительного расследования и суда в связи с расследованием уголовного дела; отправлять и принимать почтово-телеграфные сообщения, кроме как от органов следствия и суда. Также подозреваемый обязан самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд. Если будут нарушены данные запреты, то в отношении него может быть применена более строгая мера пресечения.