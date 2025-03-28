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На Гомельщине нейтрализован мужчина, подозреваемый в двойном убийстве

В Рогачевском районе в д. Старое Село произошло двойное убийство, подозреваемый скрылся в лесу, вскоре был найден сотрудниками милиции и при оказании сопротивления уничтожен. Об этом информирует МВД Беларуси.

Источник: МВД Беларуси

В отделение милиции Гомельской области поступил вызов о совершении убийства. На месте трагедии, правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины 53 и 58 лет.

По предварительной информации, всему виной — бытовая ссора в сильном алкогольном опьянении. В одном из домов накануне проходило застолье, а уже через несколько часов 52-летний ранее судимый мужчина схватил ружье и в упор расстрелял женщину и ее сожителя.

Преступник убежал в лес, но был обнаружен спецподразделениями МВД Беларуси, которые экстренно выехали на его поиски. Вооруженный мужчина оказал сопротивление и был нейтрализован.

На место трагедии прибыл министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.