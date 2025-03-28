На Гомельщине нейтрализован мужчина, подозреваемый в двойном убийстве

По предварительной информации, всему виной — бытовая ссора в сильном алкогольном опьянении. В одном из домов накануне проходило застолье, а уже через несколько часов 52-летний ранее судимый мужчина схватил ружье и в упор расстрелял женщину и ее сожителя.