На Гомельщине нейтрализован мужчина, подозреваемый в двойном убийстве

В отделение милиции Гомельской области поступил вызов о совершении убийства. На месте трагедии, правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины 53 и 58 лет.
По предварительной информации, всему виной — бытовая ссора в сильном алкогольном опьянении. В одном из домов накануне проходило застолье, а уже через несколько часов 52-летний ранее судимый мужчина схватил ружье и в упор расстрелял женщину и ее сожителя.
Преступник убежал в лес, но был обнаружен спецподразделениями МВД Беларуси, которые экстренно выехали на его поиски. Вооруженный мужчина оказал сопротивление и был нейтрализован.
На место трагедии прибыл министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.