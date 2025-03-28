На Кубани и в Крыму очистили 418 км берега от мазута

На площадки временного хранения вывезли 112 тыс. т загрязненного грунта. На пляжах Темрюкского района и Анапы водолазы совершили 1,8 тыс. спусков, обследовали почти 3 тыс. кв. м дна и собрали 3,6 тыс. мешков с нефтепродуктами. Кроме того, с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовано 6,2 тыс. кв. морского дна.