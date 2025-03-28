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В МЧС волгоградцам раскрыли причины взрывов зарядок телефонов

Спасатели объяснили, какие ошибки могут превратить обычную зарядка гаджета в настоящее ЧП.

Источник: Freepik

Чтобы техника не стала причиной трагедии, в ГУ МЧС по Волгоградской области посоветовали использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства.

Воспламенение и взрыв могут произойти в результате короткого замыкания при использовании поврежденного зарядного устройства. Спасатели рекомендовали регулярно проверять состояние аккумулятора и при первых признаках перегрева или вздутия обращаться в сервисный центр.

Чтобы обезопасить себя от происшествий, сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области призвали жителей:

  • выключать из розеток зарядные устройства, которые не подключены к гаджетам;
  • не заряжать телефон на мягких поверхностях (диван или кровать могут легко воспламениться);
  • не оставлять устройства на зарядке без присмотра, особенно на ночь;
  • не накрывать устройство во время зарядки, а также не класть его под подушку.