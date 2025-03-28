В МЧС волгоградцам раскрыли причины взрывов зарядок телефонов

Чтобы техника не стала причиной трагедии, в ГУ МЧС по Волгоградской области посоветовали использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства.
Воспламенение и взрыв могут произойти в результате короткого замыкания при использовании поврежденного зарядного устройства. Спасатели рекомендовали регулярно проверять состояние аккумулятора и при первых признаках перегрева или вздутия обращаться в сервисный центр.
Чтобы обезопасить себя от происшествий, сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области призвали жителей:
- выключать из розеток зарядные устройства, которые не подключены к гаджетам;
- не заряжать телефон на мягких поверхностях (диван или кровать могут легко воспламениться);
- не оставлять устройства на зарядке без присмотра, особенно на ночь;
- не накрывать устройство во время зарядки, а также не класть его под подушку.