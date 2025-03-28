На комбинате загорелся двигатель. Учения провели спасатели на Светлогорском ЦКК

При проведении тактико-специальных учений с личным составом отработаны практические действия по ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС на объектах с наличием опасных химических веществ. Также немаловажно отточить взаимодействие между подразделениями, администрацией объекта, аварийно-техническими и специальными службами города и др.