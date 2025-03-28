На комбинате загорелся двигатель. Учения провели спасатели на Светлогорском ЦКК

По легенде, из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация трубопровода бака двуокиси хлора с загоранием электродвигателя на участке приготовления двуокиси хлора Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. О ЧП работник предприятия сообщил в пожарную аварийно-спасательную часть № 3, откуда информация направлена в центр оперативного управления. На место ЧС были направлены силы и средства.
При проведении тактико-специальных учений с личным составом отработаны практические действия по ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС на объектах с наличием опасных химических веществ. Также немаловажно отточить взаимодействие между подразделениями, администрацией объекта, аварийно-техническими и специальными службами города и др.
«Только благодаря слаженным и оперативным действиям удается своевременно ликвидировать чрезвычайную ситуацию и достигнуть целей тактико-специальных учений. После проведенного мероприятия персоналу объекта довели информацию о причинах возникновения аварий и пожаров, а также мерах по не допущению чрезвычайных ситуаций», — рассказали в областном управлении МЧС.