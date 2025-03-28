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ФСБ предотвратила теракт в Москве по заказу украинских спецслужб

В Москве задержан россиянин, планировавший взорвать одно из административных зданий. Он действовал по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1).

Источник: РИА "Новости"

По данным спецслужбы, задержанный — ранее судимый за грабеж, вымогательство и убийство мужчина 1972 года рождения. В феврале 2025 года он был завербован украинскими кураторами, которые обещали ему выезд на Украину после совершения теракта.

При задержании у него изъяли:

  • готовое к применению самодельное взрывное устройство (весом 5 кг на основе аммонала с таймером),
  • смартфон для связи с украинскими кураторами.
  • «Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием», — заверили в ФСБ.

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