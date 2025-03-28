ФСБ предотвратила теракт в Москве по заказу украинских спецслужб

По данным спецслужбы, задержанный — ранее судимый за грабеж, вымогательство и убийство мужчина 1972 года рождения. В феврале 2025 года он был завербован украинскими кураторами, которые обещали ему выезд на Украину после совершения теракта.
При задержании у него изъяли:
- готовое к применению самодельное взрывное устройство (весом 5 кг на основе аммонала с таймером),
- смартфон для связи с украинскими кураторами.
- «Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием», — заверили в ФСБ.
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