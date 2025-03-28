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Мошенническую схему выявили в детском реабилитационном центре Павлодара

Руководство одного из реабилитационных центров Павлодара, финансируемого из местного бюджета, незаконно взымало плату за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью, передает агентство Kazinform.

Прокуратурой города Павлодара установлено, что руководитель центра заключал мнимые договора, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру за предусмотренные за счет бюджетных средств услуги.

На сегодняшний день законным представителям несовершеннолетних в совокупности нанесен ущерб в размере 7,6 млн тенге.

По факту мошенничества управлением полиции города Павлодар начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.