Мужчина похитил 3,5 млн руб. из автомобиля BMW на Новом Арбате

Предварительно установлено, что фигурант, дождавшись, когда водитель припарковал на ул. Новый Арбат кроссовер, при помощи устройства подавления радиосигнала создал помехи, в результате чего двери иномарки не заблокировались. Затем он проник в салон машины и похитил оттуда наличность, после чего скрылся.