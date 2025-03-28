Мужчина похитил 3,5 млн руб. из автомобиля BMW на Новом Арбате

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из отдела МВД России по району Арбат при силовой поддержке подразделения СОБР Росгвардии задержали 44-летнего жителя Омска, подозреваемого в хищении 3,5 млн руб. из автомобиля BMW», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что фигурант, дождавшись, когда водитель припарковал на ул. Новый Арбат кроссовер, при помощи устройства подавления радиосигнала создал помехи, в результате чего двери иномарки не заблокировались. Затем он проник в салон машины и похитил оттуда наличность, после чего скрылся.
«Злоумышленник был задержан на Пресненской набережной. У него полицейские изъяли блокиратор сигнала. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Следователем отдела МВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (“Кража”). Фигурант заключен под стражу. В настоящее время проводится расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — добавили в ведомстве.