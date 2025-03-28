«Напал на патруль и прыгнул в реку, чтобы уплыть». Милиционер госпитализирован после нападения беглого в Гродно

Проверка показала, что 33-летний мужчина находится в розыске за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. В августе 2020 года во время массовых беспорядков он распылил в лицо правоохранителям газовый баллончик. После обвиняемый сбежал из страны, а спустя время нелегально вернулся в Беларусь и скрывался от уголовного преследования.