«Напал на патруль и прыгнул в реку, чтобы уплыть». Милиционер госпитализирован после нападения беглого в Гродно

В Гродно разыскиваемый за нападение на правоохранителей мужчина оказал сопротивление при задержании. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Нападение на правоохранителей было совершено 26 марта в областном центре. Около 23.00 наряд патрульно-постовой службы отрабатывал гаражный массив и остановил подозрительного мужчину. Документов при себе у него не оказалось, а названные им данные оказались ложными.
Мужчине сказали проследовать в территориальное управление, чтобы установить его личность. Но фигурант внезапно оказал сопротивление и напал на милиционеров, сломав одному из них руку. Потом он попытался скрыться и прыгнул в реку, но был задержан.
Проверка показала, что 33-летний мужчина находится в розыске за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. В августе 2020 года во время массовых беспорядков он распылил в лицо правоохранителям газовый баллончик. После обвиняемый сбежал из страны, а спустя время нелегально вернулся в Беларусь и скрывался от уголовного преследования.
— Пострадавший милиционер госпитализирован. Действиям злоумышленника дается правовая оценка, — прокомментировали в МВД.
Также в МВД рассказали, что ликвидирован рецидивист, который убил мужчину и женщину, скрылся в лесу под Рогачевом и стрелял по милиции: «Схватил ружье и расстрелял пару в упор».
Ранее еще МВД сказало об экстрадиции в Беларусь из Казахстана участника банды Морозова, скрывавшегося 20 лет.