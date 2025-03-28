Верховный суд признал карателя Серафимовича виновным в геноциде

Уголовное дело в отношении избежавшего наказания за преступления и умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича Верховный суд Беларуси начал рассматривать 6 февраля. Серафимович обвинялся в том, что в составе руководства подразделения вспомогательной полиции лишил жизни не менее 4144 человек, включая 622 детей, в том числе заведомо малолетних. Под его руководством было организовано еврейское гетто в местечке Мир.