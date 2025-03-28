Верховный суд признал карателя Серафимовича виновным в геноциде

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Верховный суд Беларуси огласил обвинительный приговор по уголовному делу карателя Семена Серафимовича, он признан виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Sputnik.
«Верховный суд Беларуси приговорил Серафимовича Семена Степановича признать виновным в геноциде, действиям, совершенным в целях планомерного уничтожения полностью белорусского народа, как национальной этнической группы, определенной на основе национального, идеологического и других критериев путем убийства и умышленное создание условий, направленных на физическое уничтожение», — заявил судья, оглашая приговор.
Суд постановил вынести обвинительный приговор в отношении Серафимовича без назначения наказания в связи со смертью фигуранта дела.
Уголовное дело в отношении избежавшего наказания за преступления и умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича Верховный суд Беларуси начал рассматривать 6 февраля. Серафимович обвинялся в том, что в составе руководства подразделения вспомогательной полиции лишил жизни не менее 4144 человек, включая 622 детей, в том числе заведомо малолетних. Под его руководством было организовано еврейское гетто в местечке Мир.