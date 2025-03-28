Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллион долларов за землю: силовики задержали нескольких узбекистанцев, планировавших незаконно продать участки под застройку дачами и жилыми комплексами

Vaib.uz (Узбекистан. 28 марта). В Бостанлыкском районе Ташкентской области выявлена серия попыток незаконной продажи земельных участков под застройку.

Источник: Reuters

Сотрудники Службы государственной безопасности задержали несколько человек, причастных к аферам с землёй (Видео задержания).

В ходе одного из оперативных мероприятий при получении 230 тысяч долларов были задержаны двое жителей Бостанлыкского района в возрасте 37 и 45 лет. По предварительному сговору они пытались продать 20 соток земли, выделенной фермерскому хозяйству для садоводства и виноградарства. Будущий владелец намеревался начать здесь строительство дачных домиков.

Позже в рамках того же дела был задержан 61-летний мужчина, который выдавал себя за владельца указанного земельного участка и также участвовал в незаконной сделке.

Другой случай также был зафиксирован в Бостанлыкском районе. Местный житель попытался продать участок площадью 36 соток, выделенный в 2008 году его родственнику в охранной зоне реки Чирчик. Согласно решению хокимията, земля предназначалась для благоустройства территории и создания лодочной станции.

Злоумышленник договорился о продаже участка за 150 тысяч долларов, а также потребовал дополнительно 10 тысяч за оформление документов через своих знакомых в кадастровой службе, чтобы здесь можно было начать строительство жилья. Общая сумма сделки составила 160 тысяч долларов — он был задержан при передаче денег.

В ещё одном эпизоде житель Ташкента, 33-летний мужчина, войдя в доверие к другому гражданину, предложил купить 72,6 сотки земли в Бостанлыкском районе, которая принадлежала восьми другим владельцам. Он оценил каждую сотку в 14 900 долларов, в результате чего общая сумма сделки превысила 1 миллион долларов.

Более того, злоумышленник потребовал ещё 10 тысяч долларов за перевод земли в категорию жилой застройки и получение разрешения на строительство многоэтажных домов через знакомых должностных лиц. Он был задержан при получении аванса в размере 110 тысяч долларов.

В настоящее время в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.