Миллион долларов за землю: силовики задержали нескольких узбекистанцев, планировавших незаконно продать участки под застройку дачами и жилыми комплексами

Сотрудники Службы государственной безопасности задержали несколько человек, причастных к аферам с землёй (Видео задержания).
В ходе одного из оперативных мероприятий при получении 230 тысяч долларов были задержаны двое жителей Бостанлыкского района в возрасте 37 и 45 лет. По предварительному сговору они пытались продать 20 соток земли, выделенной фермерскому хозяйству для садоводства и виноградарства. Будущий владелец намеревался начать здесь строительство дачных домиков.
Позже в рамках того же дела был задержан 61-летний мужчина, который выдавал себя за владельца указанного земельного участка и также участвовал в незаконной сделке.
Другой случай также был зафиксирован в Бостанлыкском районе. Местный житель попытался продать участок площадью 36 соток, выделенный в 2008 году его родственнику в охранной зоне реки Чирчик. Согласно решению хокимията, земля предназначалась для благоустройства территории и создания лодочной станции.
Злоумышленник договорился о продаже участка за 150 тысяч долларов, а также потребовал дополнительно 10 тысяч за оформление документов через своих знакомых в кадастровой службе, чтобы здесь можно было начать строительство жилья. Общая сумма сделки составила 160 тысяч долларов — он был задержан при передаче денег.
В ещё одном эпизоде житель Ташкента, 33-летний мужчина, войдя в доверие к другому гражданину, предложил купить 72,6 сотки земли в Бостанлыкском районе, которая принадлежала восьми другим владельцам. Он оценил каждую сотку в 14 900 долларов, в результате чего общая сумма сделки превысила 1 миллион долларов.
Более того, злоумышленник потребовал ещё 10 тысяч долларов за перевод земли в категорию жилой застройки и получение разрешения на строительство многоэтажных домов через знакомых должностных лиц. Он был задержан при получении аванса в размере 110 тысяч долларов.
В настоящее время в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.