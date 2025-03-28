Миллион долларов за землю: силовики задержали нескольких узбекистанцев, планировавших незаконно продать участки под застройку дачами и жилыми комплексами

Злоумышленник договорился о продаже участка за 150 тысяч долларов, а также потребовал дополнительно 10 тысяч за оформление документов через своих знакомых в кадастровой службе, чтобы здесь можно было начать строительство жилья. Общая сумма сделки составила 160 тысяч долларов — он был задержан при передаче денег.