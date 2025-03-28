В Бангкоке рухнуло здание из-за землетрясения

Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press пишет, что в столице Таиланда объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, отмечает Reuters.