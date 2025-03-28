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В Бангкоке рухнуло здание из-за землетрясения

В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США.

В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США. Толчки также ощущались в Таиланде.

Эпицентр землетрясения в Мьянме находился в 16 км города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9.

Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в районе Чатучак в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press пишет, что в столице Таиланда объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, отмечает Reuters.

Население Бангкока составляет около 17 млн человек.

Житель тайского города Чиангмай, расположенного на севере страны, в беседе c AFP рассказал, что почувствовал толчки, когда спал. «Я выбежал из здания так далеко, как только мог, прямо в пижаме», — поделился он.

Китайский сейсмический центр сообщил, что толчки ощущались в провинции Юньнань на юго-востоке страны.

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