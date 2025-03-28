Директор и два сотрудника комбикормового завода в Витебской области задержаны за взятки

Правоохранители установили, что директор завода в Витебской области получил денежное вознаграждение от руководителя коммерческой фирмы за лоббирование интересов в сфере госзакупок. Коммерсант передал ему Br1 тыс. за благоприятное решение вопроса по закупке сырья для нужд предприятия. Также директор предприятия и два его подчиненных получили от представителя фермерского хозяйства в качестве взятки Br1,5 тыс. за приемку зерна, которое по своим качествам не соответствует установленным требованиям.